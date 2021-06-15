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Haberler Aydın Aydın'da sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

'da sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

’ın ilçesinde sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Aydın'da sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu
AA

15.06.2021, 23:50

Sarıçam Mahallesi Çatma mevkisinde Y.E.G, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

Çocuğun havuzda olduğunu görenler durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Y.E.G'nin öldüğünü belirledi.

Çocuğun cesedi savcılık incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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