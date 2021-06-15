Aydın'da sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

Sarıçam Mahallesi Çatma mevkisinde Y.E.G, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

Çocuğun havuzda olduğunu görenler durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Y.E.G'nin öldüğünü belirledi.

Çocuğun cesedi savcılık incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.