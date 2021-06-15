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Haberler Aydın Define hayali sonları oldu

Define hayali sonları oldu

Aydın ’de define bulma hayaliyle tarihi kaledeki ‘Papaz Mezarı’na ulaşmak isteyen 7 defineci, korkunç bir kazaya sebep oldu. 2 aydır kuyu kazan definecilerden ve , lahit mezarı açmak için patlattıkları dinamitin şiddetiyle feci şekilde can verdi

Define hayali sonları oldu

15.6.2021

Definecilerin uğrak yeri haline gelen Söke'nin Serçin Mahallesi Kale Kırlığı mevkiinde papaz mezarlığı olduğu ve bu mezarda define bulunduğu duyumunu alan 7 defineci bölgeye geldi. Defineciler yaklaşık 2 ay papaz mezarlığına ulaşabilmek için kuyu kazdılar. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kazı yapmaya gelen Kerem Ünlü (32), Mehmet Çoban (45), Necdet Bekler (77), Bedrettin Hakan (47), Mehmet Tüylü (51), Ali Uludağ ve Erdinç Yavez'in başlarına beklemedikleri bir kaza geldi.

ZAYIF OLDUKLARI İÇİN ÖLDÜLER
Papaz'ın mezarlığına ulaşabilmek için 2 aydır 12 metre kuyu kazan definecilerin, kazdıkları kuyu ilerledikçe daralmaya başladı. Bunun üzerine ekipte kilo olarak en zayıf olan Ali Uludağ ve Erdinç Yavez, kuyuya girdi. Kuyuda buldukları lahit mezarı açmak için dinamit patlatan iki defineci, patlamanın etkisiyle kuyuda feci şekilde can verdi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, 12 yıl önce yüzey çalışmaları yapılan ve içerisinde değerli nitelikte bir materyal bulunmadığı için kazı programına alınmayan bölgenin define aramak için yanlış bir tercih olduğunu söyledi.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Kale yıkıntıları, gözetleme kulesi ve liman kalıntılarının olduğu bölgede 'Papaz mezarı' olduğuna ilişkin dedikoduların definecileri yanıltmış olabileceğini dile getiren Tuncer, "Bölgede 12 yıl önce yapılan yüzey araştırmasında maddi değeri bulunabilecek materyalle karşılaşılamadı. Orası define aramak için yanlış bölge. Papaz mezarı olduğuna ilişkin söylentiler definecileri yanıltmış olabilir. Define arayan 7 kişiymiş, 4'ü olay yerinden kaçmış. Patlamadan etkilenen 3 kişiden biri ihbarda bulunmuş. Maalesef olayda 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.

'DEFINECILERDEN ARTIK BIKTIK'
SERÇİN Köyü muhtarı Mustafa Çay, Kale Kırlığı mevkiindeki arazinin definecilerin uğrak yeri haline geldiğini söyledi. Çay, "Defineciler tarafından kazılan çukurlar nedeniyle bölge adeta köstebek yuvasına döndü. Mahalleli definecilerin açtığı her geçen gün sayısı artan çukurlardan çok şikayet ediyor. Arazide kazılan, bazılarının derinliği yaklaşık 15 metreyi bulan çukurlar tehlike oluşturuyor. Yetkililerden bu alanın bir an önce etrafını çevirerek, gerekli tedbirleri almasını istiyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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