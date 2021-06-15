Korsan müzeden sonra eksik binayı da açmış

Kuşadası Belediyesi tarafından CHP liderine açtırılan Mineral ve Fosil Müzesi'nin kaydının bulunmayıp korsan olduğu ve bu nedenle ziyaretçilere bile açılamadığı ortaya çıkarken bir başka şok gelişme daha yaşandı. Yine Kılıçdaroğlu'na açtırılan ve kurs merkezi olarak faaliyet gösterecek olan Kuşadası İstasyon'un da henüz hizmete alınmadığı ve teknik altyapısının da hazır olmadığı ortaya çıktı.

MOBİLYA KOYMUŞLAR

Yerel basına yansıyan fotoğraflarda ise merkezin bir bölümündeki tadilatın sürdüğü görülüyor. Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun ziyareti gündeme gelince İstasyon'un tamamlanan bölümlerine mobilya yerleştirildi ve Kılıçdaroğlu'na açtırıldı. Yaşanan iki skandal belediye ve CHP'deki 'ciddiyeti' sorgulatacak bir tabloyu ortaya çıkardı.

BELEDİYEDEN SAVUNMA

Yeni Asır'ın görüştüğü belediye yetkilileri ise, binanın tamamlandığını, eğitim programının da planlandığını ifade ederek, "İçeri konulacak ise sadece eksik müştemilat, bilgisiyar gibi teknik malzemeler. Onun haricinde bina fiziki olarak tamamlanmış durumda. Eğitime başlaması ise, pandemi gibi sebeplerle yapılmadı. Yerel basına yansıyan o fotoğrafta görülen bölüm ise Kuşadası İstasyon değil, kadın emek atölyelerine verilecek alan" savunmasında bulundu.



GÜNEL YALANLAMAYA ÇALIŞIRKEN DOĞRULADI

Öte yandan Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Yeni Asır'ın Minerel ve Fosil Müzesi'nin korsan olduğunu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kaydının olmadığını ortaya çıkarmasının ardından açıklama yaptı. Ancak Günel, Yeni Asır'ı yalanlamaya çalışırken söyledikleriyle doğrulamış oldu. Günel'in Yeni Asır'ı doğrulayan açıklamaları şöyle: "Birbirinden ilginç fosil ve mineral örneklerinin sergilendiği müzemizin envanteri ve kuruluş çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen henüz ziyarete açılmamıştır. Kuşadası Belediyesi, müzenin özel müze statüsüne kavuşması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmıştır ve süreç devam etmektedir."