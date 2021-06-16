Edinilen bilgiye göre, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatı akşam yemeğinin ardından kahve içtiği sırada saldırıya uğradı. İddiaya göre, bir restoranda şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada bazı kişilerin saldırısına uğradı.CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı
Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren şahıslar bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Atabay'dan açıklama geldi! CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatı sopalı saldırıya uğramıştı Atabay'dan açıklama geldi! CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatı sopalı saldırıya uğramıştı
Gözaltına alınan 7 şüpheliden A.O emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, diğer şüpheliler Y.C.Ö, M.O., İ.O., B.D., F.Ö ve A.S ise adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden M.O., İ.O. ve Y.C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP'li Belediye Başkanı Atabay'a saldırıda 3 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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