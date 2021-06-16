CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay sarhoşken polise saldırdı! İşte o skandal anlar

Aydın'da kendisinden iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın vukuatları bitmek bilmiyor.

Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği Efeler Mahallesi'ndeki bir restoranda saldırıya karıştı. İddiaya göre, Atabay'ın yanına gelen kişi suratına yumruk attı, ardından ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha saldırıda bulundu. Avukat Bulut da Atabay'ı korumak isterken yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı.

POLİSE SALDIRDI

Restoranın karışması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, sarhoş olduğu belirtilen Atabay'ın görevini yapan polislere saldırdığı görüldü.

Olaya ilişkin restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, şüphelilerin Fatih Ö. isimli kişi tarafından İzmir'den kiralandığı belirlenen 06 BKH 657 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobil Söke'de durdurularak, içindeki 2 kişi gözaltına alındı, ayrıca olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi de Didim'de yakaladı.

Olayla ilgili, Başkan Atabay'ın bahsettiği mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet O. (45) da bu sabah Didim'de polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet O.'nun sorgusunun sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili daha önce yakalanan oğlu İhsan O. (20), ağabeyi Mahmut O. (56) ile Yusuf Caner Ö. (20), Bilal D.( 24), Fatih Ö. (45) ve Ali S. (32) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TECAVÜZ SKANDALI

Belediye Başkanı Atabay, dün yaptığı açıklamada, mühürlenen otelle ilgili dava süreci devam ederken Ahmet O.'nun bir otel çıkışında Hadi Ö. ve Süleyman Ö. kardeşler ile görüntülendiğine dikkati çekerek, kendisinin internet medyası üzerinden karalanmaya çalışıldığını belirtti.Hakkında daha önce de bazı asılsız iddiaların ortaya atıldığını savunan Belediye Başkanı Atabay, "Taciz ve tecavüz meselesini üzerimize atmaya çalıştılar. Bizi halkın arasında itibarsızlaştırmaya küçük düşürmeye uğraştılar. Hadi Ö ve Süleyman Ö. kardeşlerle çok büyük bir komplo kuruyorlar. Didim halkı buna itibar etmedi, yanımızda durdu" ifadelerini kullandı.

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