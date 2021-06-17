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Haberler Aydın Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

17.6.2021

AYDIN Kuyucak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada sürücü Yıldıray Akın (34) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya çalışmaya giden Yıldıray Akın idaresindeki traktör, engebeli araziden yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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