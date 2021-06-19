  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın ‘Kocamın hayatının bedeli 4 ay tutukluluk mu!’

‘Kocamın hayatının bedeli 4 ay tutukluluk mu!’

’da motosikleti ile seyir halindeki müzisyen ’ye (39) çarparak ölümüne neden olan sürücü, 4 ay sonra serbest bırakıldı. Gözü yaşlı eş , “Bu kaza oğlumu yetim, beni dul bıraktı. Artık ne bir yuvamız var, ne de mutluluğumuz. Karşılığı bu mu?” diyerek isyan etti

‘Kocamın hayatının bedeli 4 ay tutukluluk mu!’

19.6.2021

Aydın'da eşini trafik kazasında kaybeden Filiz Gökçe, eşinin ölümüne sebep olan Mehmet S.'nin 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmasına isyan ederek adalet istedi.

Çine ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 35 yaşındaki Filiz Gökçe, 21 Nisan 'da ilçedeki İtalyan Köprüsü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında kocası 39 yaşındaki müzisyen Özcan Gökçe'yi kaybetti. Motosikletiyle evine dönen Özcan Gökçe'ye çarparak ölümüne sebep olan Mehmet S, sadece 51 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Eşini kaybettikten sonra 7 yaşındaki oğluyla hayatta tutunma mücadelesi veren Filiz Gökçe, mahkemenin sanığa verdiği tahliye kararına tepki gösterdi.

Aile albümünde bu fotoğraf kaldı

YÜZDE YÜZ KUSURLU
Kazada eşinin hiçbir günahı olmadığını dile getiren Filiz Gökçe, "Eşimin ölümüne neden olan bu kişi o gün şeker hastası olmasına rağmen oruçluymuş. Mahkemede bunu kendisi söyledi. Kırmızı ışıkta son sürat geçip eşimin motosikletine çarparak eşimi hayattan koparıp oğlumu da yetim bıraktı. Yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen mahkeme, sanığı serbest bıraktı. Adalet istiyoruz. Yetkililer sesimizi duyun. Acımızın hafiflemesi için Özcan'ımızı bizden alan kişi hak ettiği cezayı alsın" diyerek gözyaşı döktü.

KAZIM YÖRÜKÇE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kocamın hayatının bedeli 4 ay tutukluluk mu!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.