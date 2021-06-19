‘Kocamın hayatının bedeli 4 ay tutukluluk mu!’

Aydın'da eşini trafik kazasında kaybeden Filiz Gökçe, eşinin ölümüne sebep olan Mehmet S.'nin 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmasına isyan ederek adalet istedi.

Çine ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 35 yaşındaki Filiz Gökçe, 21 Nisan 'da ilçedeki İtalyan Köprüsü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında kocası 39 yaşındaki müzisyen Özcan Gökçe'yi kaybetti. Motosikletiyle evine dönen Özcan Gökçe'ye çarparak ölümüne sebep olan Mehmet S, sadece 51 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Eşini kaybettikten sonra 7 yaşındaki oğluyla hayatta tutunma mücadelesi veren Filiz Gökçe, mahkemenin sanığa verdiği tahliye kararına tepki gösterdi.

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YÜZDE YÜZ KUSURLU

Kazada eşinin hiçbir günahı olmadığını dile getiren Filiz Gökçe, "Eşimin ölümüne neden olan bu kişi o gün şeker hastası olmasına rağmen oruçluymuş. Mahkemede bunu kendisi söyledi. Kırmızı ışıkta son sürat geçip eşimin motosikletine çarparak eşimi hayattan koparıp oğlumu da yetim bıraktı. Yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen mahkeme, sanığı serbest bıraktı. Adalet istiyoruz. Yetkililer sesimizi duyun. Acımızın hafiflemesi için Özcan'ımızı bizden alan kişi hak ettiği cezayı alsın" diyerek gözyaşı döktü.

KAZIM YÖRÜKÇE