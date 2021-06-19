Küçük Ayaz bisiklet kazasında öldü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet üzerindeki 9 yaşındaki Ayaz Mehmet Sarıkaya yaşamını yitirdi. İl merkezi istikametine giden A.G'nin kullandığı, 09 AG 376 plakalı kamyonet, bisikletiyle yoldan karşıya geçmeye çalışan Ayaz'a çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü, küçük çocuğu yanına alarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma alınan Sarıkaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

■ KAZIM YÖRÜKCE