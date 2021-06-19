Yunanistan yine ölüme terk etti... 121 can son anda kurtarıldı

121 SIĞINMACI SON ANDA KURTARILDI

AYDIN'IN Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 sığınmacı Türk askerleri tarafından kurtarıldı. Didim açıklarında 2 can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve bir hayli bitkin oldukları gözlemlenen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

AÇ, YORGUN, ÇARESİZ...

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi açıklarında da lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan askeri unsurlarınca Türk Karasuları'na itilen 37 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılan göçmenler Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi. Burada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapılan 37 göçmen daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

■ İHSAN KARATAŞ ■ SUAT SALGIN