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Haberler Aydın Aydın’da sahte alkol üretımıne baskın

’da sahte alkol üretımıne baskın

Aydın’da sahte alkol üretımıne baskın

21.6.2021

BOZDOĞAN'DA polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda sahte alkol ele geçirildi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bozdoğan'da sahte bandrollü alkol satışı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, S.G. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda 86 şişe satışa hazır rakı, 60 litre etil alkol ve çok miktarda alkol aroması ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

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