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Haberler Aydın Kuşadası’nda aşı çadırı kuruldu! 1 hafta boyunca hizmet verecek

’nda aşı çadırı kuruldu! 1 hafta boyunca hizmet verecek

Aydın’ın ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 aşısının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla çadır kuruldu. ve aşılarının yapıldığı çadırda vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılarını olabilecek.

Kuşadası’nda aşı çadırı kuruldu! 1 hafta boyunca hizmet verecek
İHA

22.06.2021, 13:10

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Covid-19 aşısının uygulanmasını yaygınlaştırmak amacıyla harekete geçti.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na aşı çadırı kuruldu. İki hemşirenin görev yaptığı çadıra gelen 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, kimlik kontrolünden geçirildikten sonra aşılarını yaptırdı. Biontech ve Sinovac aşılarının vurulduğu çadırın 1 hafta boyunca hizmet vereceği belirtildi.



İlk doz aşısını yaptırmaya geldiğini belirten Bekir Ok (43) "Yaklaşık iki yıldır koronavirüs ile boğuşuyoruz. Türkiye ve dünyanın normale dönmesini bekliyoruz. ülkemizin tamamı aşılanabilirse maskelerimizi çıkartabileceğiz. Buradan vatandaşlara sesleniyorum herkes bu aşıyı olsun ki normal hayata dönelim, bu çadırı düşünüp buraya getirenlerden, Allah razı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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