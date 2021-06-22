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Haberler Aydın Otomobil, ok gibi bariyere saplandı

Otomobil, ok gibi bariyere saplandı

Otomobil, ok gibi bariyere saplandı

22.6.2021

SÖKE-KUŞADASI yolunda meydana gelen trafik kazasında Hollanda plakalı araç sürücüsü Resul Aydemir direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlere adeta ok gibi saplanan araçta can pazarı yaşandı. Araç sürücüsü Resül Aydemir olay yerinde feci şekilde can verirken, sürücünün yanındaki koltuka oturan Serkan Efe Aydemir (25) Söke Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

■ İBRAHİM UZUN

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