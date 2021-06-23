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Haberler Aydın Kestiği dalın altında can verdi

Kestiği dalın altında can verdi

Kestiği dalın altında can verdi

23.6.2021

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde kestiği dalın altında kalan Mustafa Gümüş (47) hayatını kaybetti. Ormanda çalışan Mustafa Gümüş çam ağacını kesmek istedi. Gümüş, kestiği dalın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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