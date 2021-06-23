Kestiği dalın altında can verdi

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde kestiği dalın altında kalan Mustafa Gümüş (47) hayatını kaybetti. Ormanda çalışan Mustafa Gümüş çam ağacını kesmek istedi. Gümüş, kestiği dalın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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