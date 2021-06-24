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Haberler Aydın Aydın'da korkunç son! Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın

'da korkunç son! Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın

'ın ilçesinde, mahalle çeşmesinden su dolduran (78), fırtınanın yıktığı duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da korkunç son! Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın
DHA

24.06.2021, 08:34

Aydın ve ilçelerinde akşam saatlerinde aniden çıkan fırtına bazı ev ve iş yerlerinin çatısını uçururken, bazı ağaçların da devrilmesine neden oldu. Fırtına nedeniyle Kuyucak ilçesinin Menderes mevkiinde evinin yakındaki sokak çeşmesinden su doldurmaya giden Fatma Ayaydın'ın üzerine iki metre yüksekliğindeki tuğla duvar yıkıldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kaldığı duvarın altından çıkarılan talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Fatma Ayaydın'ın cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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