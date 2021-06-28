Efeler'de selin yaraları sarılıyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atay'ın talimatıyla afet yaşanan Efeler ilçesine bağlı, Aşağıkayacık, Ortakayacık, Yukarıkayacık, Balıkköy, Musluca, Terziler, Zeytinköy, Konuklu ve Umurlu Mahallelerinde çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Vatandaşlar, kepçe, greyder gibi ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerle belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Atay'a teşekkür etti.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar şöyle konuştu;

"Yaşadığımız afet sonrası Efeler Belediyesi imdadımıza yetişti. İncir ve zeytin bahçelerimizdeki işlerimiz için yaylaya çıkmıştık ve yaşanan selden sonra orada mahsur kaldık. Efeler Belediyesi'nin ekipleri çok hızlı bir şekilde bizleri mahsur kaldığımız yerlerden kurtardı.

Kullanılamaz hale gelen yollarımız kepçe ve greyderler ile hızlıca açıldı, yollarımızda yenileme çalışmaları devam ediyor. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'dan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ederiz."