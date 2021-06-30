Pandemi döneminde 29 hayat kurtardılar

AYDIN Devlet Hastanesi'nde Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlter Kırmızı ve ekibi, pandemi döneminde 29 başarılı ameliyata imza attı. Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlter Kırmızı "Pandemi döneminde diğer hasta gruplarına ek olarak pankreas, özefagus ve mide kanserlerinin cerrahi tedavisini uygulamaya devam edildi. Bu dönemde Aydın Devlet Hastanesi'nde toplamda 5 özefagus kanseri, 18 mide kanseri ve 6 pankreas kanseri tanılı hastanın cerrahi tedavileri başarı ile gerçekleştirildi" dedi.

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