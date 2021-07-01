Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Yeniköy Mahallesi yakınlarında oluşturdukları kontrol noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçtaki Yasin Ş.'ye kimlik sorgulaması yapıldı.
Yasin Ş.'nin, 20 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Yasin Ş., Jandarma Komutanlığı'na götürüldükten sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
18 yıl 9 ay hapisle aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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