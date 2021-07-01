Babasının öldürüldüğü olayda dedektif gibi iz süren Hatice Özkayran’dan flaş iddia

Aydın'da diri diri gömülerek öldürülen Rıfat Özcan'ın motosikletinin yanında bulunan peçetede tespit edilen kadın ve erkek DNA'larıyla ilgili şüphelilerden alınan kan örneklerinin, olayın faili Kazım Tekeli'nin akrabaları tarafından değiştirildiği iddia edildi. Tekeli'nin akrabası olan ve hastanede sekreter olarak çalışan A.K'nin temizlikçi kıyafetiyle kan alınan alana girdiği ve örneklerin olduğu poşetlerden birinin yırtıldığı fotoğraflarla belgelendi.

Babasının katili Kazım Tekeli'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden cinayetin planlı işlendiğini ortaya çıkartan Rıfat Özcan'ın kızı Hatice Özkayran, elde ettiği yeni belgeleri Yargıtay'a gönderdi.

MOTOSİKLET TARLADA BULUNDU

Nazilli'nin Bereketli Mahallesi'nde iki çocuk babası Rıfat Özcan'ın 20 Ekim 2017'de kaybolmasının ardından oğlu Aydın Özcan, babasının motosikletini husumetli olduğu Kazım Tekeli'ye ait tarlada buldu. Özcan, tarladaki tümsekten şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. Kazılan çukurdan Özcan'ın cesedi çıktı.

Otopsisinde Özcan'ın 15 darbe ile yaralanıp canlı canlı gömüldüğü, ciğerlerinde biriken topraktan boğulduğu belirlendi. Gözaltına alınan tarlanın sahibi Kazım Tekeli, mahkemece tutuklandı. Yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin planlı işlendiğini belirterek, Tekeli'ye yardım edenlerin de yargılanmasını isteyen Özcan'ın kızı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Hatice Özkayran, iddiasını ispatlamak için kamera kayıtlarını inceleyip bir detaya ulaştı.

TEMİZLİKÇİ KIYAFETİ GİYDİ

Görüntülerdeki bir gölge dikkatini çeken Özkayran, bu kişinin katil zanlısı Tekeli'ye ait olduğunu belirledi. Yargıtay'a belgelerini sunan Özkayran, Tekeli'ye cinayette yardım edenlerin bulunması için mücadelesini sürdürüyor. Özkayran, yerel mahkemenin davayı sonlandırması üzerine yeni bir araştırma yaptı. DNA örnekleriyle eşleştirmek için 11 şüpheliden kan örneği alınan güvenlik kamerası görüntüsü kayıtlarına ulaşan Özkayran, Kazım Tekeli'nin kuzeni M.T'nin hastanede sekreter olan kızı A.K'nin kendini belli etmemek için temizlik çalışanı kıyafeti giyerek, şüpheliden alınan kan örneği ile kendi kan örneğini değiştirdiği ve örneklerin olduğu poşetlerde değişiklik yaptığına dair delile ulaştı. Özkayran delilleri Yargıtay'a sundu.

AİLEMİZ MAHVOLDU

OLAYIN üzüntüsü ile kardeşi Aydın Özcan'ın kansere yakalandığını dile getiren Rıfat Özcan'ın kızı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Hatice Özkayran, "Bu olay ailemizi mahvetti. Kardeşim 3 yıldır adaletsizliğin yaşattığı stres ve üzüntüden kolon kanseri tanısı aldı. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Sosyal medyada '#RifatÖzcancinayetindeDNAfailleribulunsun' hashtagı ile destek kampanyası başlatacağız" dedi.

FAİLLERİ BULUNSUN

BABASININ öldürülmesine yardım edenlerin bulunmasını istediğini dile getiren Özkayran, "Deliller ışığında suçun birden fazla kişi tarafından işlendiği ortaya çıkıyor. Kamera görüntüleri, ses kaydı, zarflardaki değişiklik kadın ve erkek DNA'sında faillerini gizlemek için usulsüzlük yapıldığını gösteriyor" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE