Tarihi sikkeleri satamadan yakalandı

AYDIN'IN Söke ilçesindeki tarihi eser operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. Olay, Söke Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Asayiş ve JASAT Timlerinin yaptığı çalışma sonucu tarihi eser kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen otomobil bir akaryakıt istasyonunda durduruldu. Jandarma S.K.'ya ait otomobilde yaptığı aramada 32 adet sikke ve 11 adet tarihi obje ele geçirdi. Ayrıca otomobilde uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakalanan tarihi eser ve uyuşturucuya el konuldu, S.K. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE