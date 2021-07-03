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Haberler Aydın Büyük Menderes Nehri'nde endişelendiren görüntü! Binlercesi birden öldü

'nde endişelendiren görüntü! Binlercesi birden öldü

'ın ilçesinde 'nde yaşanan , nehirde balıkçılık yapanları tedirgin etti. Öte yandan balık ölümlerinden dolayı bölgede kötü koku da etkili oluyor.

Büyük Menderes Nehri'nde endişelendiren görüntü! Binlercesi birden öldü
AA

03.07.2021, 17:02 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021, 17:04

Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü yere yakın bir noktada yaşanan balık ölümleri, havadan görüntülendi.

Menderesin yaklaşık 3 kilometrelik bölümünde kıyının iki yakasında çok sayıda balığın kıyıya vurduğu görülüyor.

Öte yandan balık ölümlerinden dolayı bölgede kötü koku da etkili oluyor.

İlçede 22 yıldır balıkçılık yapan Adil Özüm, AA muhabirine, benzer durumun 3 yıl önce de yaşandığını söyledi.

Ölümlerin yaşanmasında kirliliğin baş etken olduğunu aktaran Özüm, "Kahroluyoruz. Milli servet, bir insanın kursağına gitmesi gereken binlerce ton balık heder oluyor. Bunun ölüsü de ayrı, kokusu ayrı, milli servete zararı ayrı birer dert." ifadesini kullandı.

İlyas Acar da sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı düşündüğü ölümlerin kendilerini çok üzdüğünü ifade etti.

Nehirde oltayla balık avlayan gelen Erol Kasap da gördükleri manzarayla şaşkınlık yaşadıklarını, daha önce nehirde bu kadar çok balık ölümü görmediğini söyledi.

Büyük Menderes Nehri'nde dün toplu balık ölümlerinin görülmesi sonrası inceleme başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve balıklardan numune almıştı.

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