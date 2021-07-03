  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Evlenmeye gitti cenazesi geldi

Evlenmeye gitti cenazesi geldi

'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Arzu Nena Butt (31), evlenmek için gittiği 'da geçirdiği trafik kazasında Fransız nişanlısı (31) ile birlikte yaşamını yitirdi.

Evlenmeye gitti cenazesi geldi

3.7.2021

Genç çiftin evlilik hayali ile çıktıkları yolculuk, kiraladıkları araçla 21 Haziran'da Meksika'nın Villahermosa ve Ciudad del Carmen şehirleri arasındaki karayolunda geçirdikleri trafik kazası ile son buldu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Gelinlik yerine kefen giyen Arzu Nena Butt'un cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi de bürokratik engellere takıldı. Acılı aile İçişleri Bakanlığı'nın devre girmesiyle İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e getirilen
cenazeyi teslim aldı. Butt, Kuşadası ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızını beyaz gelinliğiyle göremeden kara toprağa verdiğini belirten anne Fatma Toprak'ın "Daha düğününüzü yapacaktık. Böyle gitmek sana yakıştı mı? Ben kime sarılacağım" diyerek feryat etmesi yürek dağladı.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evlenmeye gitti cenazesi geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.