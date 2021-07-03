Evlenmeye gitti cenazesi geldi

Genç çiftin evlilik hayali ile çıktıkları yolculuk, kiraladıkları araçla 21 Haziran'da Meksika'nın Villahermosa ve Ciudad del Carmen şehirleri arasındaki karayolunda geçirdikleri trafik kazası ile son buldu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Gelinlik yerine kefen giyen Arzu Nena Butt'un cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi de bürokratik engellere takıldı. Acılı aile İçişleri Bakanlığı'nın devre girmesiyle İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e getirilen

cenazeyi teslim aldı. Butt, Kuşadası ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızını beyaz gelinliğiyle göremeden kara toprağa verdiğini belirten anne Fatma Toprak'ın "Daha düğününüzü yapacaktık. Böyle gitmek sana yakıştı mı? Ben kime sarılacağım" diyerek feryat etmesi yürek dağladı.

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