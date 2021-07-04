MEKSİKA'DA düğün hazırlığı yaparken trafik kazasında ölen ve önceki gün memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilen Arzu Nena Butt'un acılı annesi "Kızımın gelinliğini istiyorum" dedi.

Fatma Yetik, "Ondan hatıra sadece bu eşyaları kaldı" diye gözyaşı döktü. Genç kızın iki yıl önce Fransız vatandaşı Swann Nagat ile evlilik kararı aldığı ve Meksika'da 26 Mart'ta işbaşı yaptığı bildirildi. Genç çiftin düğün hazırlığı yaptığı ve kaza günü de düğün çikolatası seçmeye gittikleri öğrenildi.