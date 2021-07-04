  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın “Kızımın gelinliğini istiyorum”

“Kızımın gelinliğini istiyorum”

“Kızımın gelinliğini istiyorum”

4.7.2021

MEKSİKA'DA düğün hazırlığı yaparken trafik kazasında ölen ve önceki gün memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilen Arzu Nena Butt'un acılı annesi "Kızımın gelinliğini istiyorum" dedi.

Fatma Yetik, "Ondan hatıra sadece bu eşyaları kaldı" diye gözyaşı döktü. Genç kızın iki yıl önce Fransız vatandaşı Swann Nagat ile evlilik kararı aldığı ve Meksika'da 26 Mart'ta işbaşı yaptığı bildirildi. Genç çiftin düğün hazırlığı yaptığı ve kaza günü de düğün çikolatası seçmeye gittikleri öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Kızımın gelinliğini istiyorum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.