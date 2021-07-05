Aşılamada Aydın sekizinci sırada yer aldı

Sağlık Bakanlığı’nın yeni korona virüs bilgilendirme sisteminde aşılanma yüzdelerinde Aydın 8'inci sırada yer aldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sistemde yeni bir döneme geçildi. Hazırlanan yeni sistem ile birlikte artık günlük vaka sayılarının yanı sıra nüfusa oranla her ilin aşılanma yüzdeleri de gösterilecek. Adeta her şehrin birbiriyle yarışacağı sistemde ise Aydın yüzde 68,9 aşılanma oranı ile 8. sırada yer aldı. Yeni bilgilendirme sistemi ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca; Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" dedi.



"AYDIN'DAKİ RAKAMLAR UMUT VERİYOR"

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, il genelinde toplam 944 bin 209 oldu. Aşılanma yüzdesi 68,9 olan Aydın genelinde 5 Temmuz 2021 itibariyle 606 bin 684 birinci doz, 308 bin 351 ikinci doz aşılama yapıldı. Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ederken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Aydın hem vaka sayısı en düşük iller arasında hem de aşılanma yüzdesinde 8. sırada yer aldı. Nüfusa göre aşılanma rakamlarında yüzde 79,2'lik oranla Muğla birinci sırada yer alırken, yüzde 26,7'lik oranla Siirt son sırada yer aldı.