Hurdadan 2. lige

Gencelli İdman Yurdu Kadın Voleybol Takımı Başkanı Hayati Kılıçaslan, hurdacılıkla hem ailesini geçindiriyor hem de kızları spora teşvik ediyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Kılıçaslan, çöpten topladığı hurdalar sayesinde kız voleybol takımını profesyonel lige yükseltti.

Hurdacılık yapmaktan gocunmadığını dile getiren Kılıçaslan, "Bana hurdacıdan başkan olmaz dediler. Ama biz hurdayla takımımızı profesyonel lige çıkardık" dedi.

HER ŞEY GENÇLER İÇİN

Kuyucak'a bağlı 850 nüfuslu Gencelli mahallesinde hurdacılık yapan Hayati Kılıçaslan, önce gençler kötü alışkanlıklardan korunsun diyerek amatör ligde mücadele eden futbol takımı kurdu. Ardından kulüp bünyesinde voleybol branşı da açan Kılıçaslan'ın kurduğu erkek ve kadın voleybol takımı, 2018'den itibaren amatör ligde mücadele etmeye başladı. Gencelli İdman Yurdu Spor Kulübü, Voleybol Federasyonu tarafından 2. Lig'e kabul edildi. Antrenörlüğünü Aylin Topçu'nun yaptığı kadın voleybol takımı, ilçenin de gururu oldu. Sokaklarda çöplere atılan karton, teneke ve plastikleri toplayıp geri dönüşüm firmalarına satan Kılıçaslan, ailesinin geçimini sağlayacak parayı ayırıp, kalan miktarı sporcular için harcıyor.

'ÇABALARIMIN MEYVESİNİ ALDIM'

BU yola çıktığında "Hurdacıdan başkan olmaz" sözlerine kulaklarını kapadığını dile getiren Kılıçaslan, şunları söyledi: "Ailemi geçindirmek için çalışıyorken sporcular için daha çok çalışmaya başladım. Allah hem ailemin rızkını hem de sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak imkanı verdi. Kadın voleybol takımımızın 2. lige çıkması ile de çabalarımın meyvesini aldım." 2. Lig'de Aydın'ı başarıyla temsil edeceklerini dile getiren Başkan Kılıçaslan, "Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk de ulaşım ve konaklama desteği veriyor. İş insanlarından da kulübümüze destek bekliyoruz" dedi.

ELLERİNE SAĞLIK MÜDÜRÜM

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan okul müdürü Yakup Ateş, eğitime katkı sağlamak amacıyla okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekti. İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlk ve Ortaokulu'nun Müdürü Yakup Ateş, 11 köyden taşıma merkezli 250 öğrencisi bulunan okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekti.

'ONLAR BİZİM ÜMİDİMİZ'

Ateş, hasadı da kendisi yaptı. Toplamda 1.5 ton verim elde eden Ateş, satışını yaptığı buğday ve samanlar ile okula gelir sağladı. Ateş, elde ettiği gelirin tamamını okulun bakım ve onarımının yanı sıra maddi durumu iyi olmayan öğrencileri için kullandı.

Tarlada çalışmaktan yakınmadığını, aksine seve seve yaptığını dile getiren Ateş şunları söyledi: "Her şey öğrencilerimiz için. Çünkü öğrenciler bizim geleceğimiz, onlar bizim ümidimiz. Bizler yaşlandıkça onlar bizim yerimizi alacak ve Türkiye'yi 'büyük Türkiye' hedefiyle ileriye taşıyacaklar" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE- EMRE SAÇLI