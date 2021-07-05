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Haberler Aydın Kuşadası'nı birbirine kattı! Alkollü vatandaş kendini yakmaya çalıştı

'nı birbirine kattı! Alkollü vatandaş kendini yakmaya çalıştı

'ın ilçesinde alkollü bir vatandaş üzerine astığı Türk bayrağı ile benzin döküp kendini yakmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine alkollü vatandaş polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Kuşadası'nı birbirine kattı! Alkollü vatandaş kendini yakmaya çalıştı
İHA

05.07.2021, 13:11 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021, 13:27

İlginç olay, İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. isimli alkollü bir vatandaş yolda yürüdüğü esnada elindeki benzin bidonunu üstüne boşalttı. Üzerindeki Türk bayrağı ile kendisini yakmaya çalışan alkollü vatandaş çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi.

Aşırı alkollü olan S.İ., kaçmaya çalışırken Atatürk Bulvarı üzerinde polis ve bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şahsın üstündeki bayrak polis tarafından çıkarılarak muhafazaya alındı. Ekipler tarafından karakola götürülen alkollü şahsın daha önce de eline aldığı bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi.

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