Aydın’daki yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Yangın, Yukarı Gencellidere Mahallesi'ndeki saat 09.40'da ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı noktada başlayan yangın ihbarı sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler iki ayrı noktada çıkan yangına 4 helikopter, 1 dozer, 10 arazöz ve 70 personelle müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.





Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla alakalı soruşturma devam ediyor.