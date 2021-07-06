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Haberler Aydın Bakan Koca paylaştı, kızının aşısını kendi elleri ile yaptı

Bakan Koca paylaştı, kızının aşısını kendi elleri ile yaptı

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'nde görevli hemşirenin virüsü bulaştırdığı kızının sağlığına kavuşmasının ardından aşısını kendisinin uyguladığını duyurdu.

Bakan Koca paylaştı, kızının aşısını kendi elleri ile yaptı
İHA

06.07.2021, 16:41

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'anne kız aşıda' başlığı ile yaptığı paylaşım ile aşının önemine dikkat çekti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ANNE KIZ AŞIDA. 26 yıllık hemşire Ülkü Arslan, Aydın Devlet Hastanesinde görevli. Covid-19'a yakalandığında hastalığı kızına da bulaştırdı. Sağlığına kavuşunca kızının aşısını kendi elleriyle yaptı. Çalıştığı poliklinikte günde ortalama 2.400 kişiye aşı uygulanıyor" ifadelerine yer verdi.

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