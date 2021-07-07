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Haberler Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

59 Öğretim Üyesi alacak

59 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

07.07.2021, 10:57

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Aydın Adanan Menderes Üniversitesi 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

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