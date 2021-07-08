Düğün yolu kana bulandı

AYDIN Koçarlı'da düğün konvoyundaki araç ağaca çarptı, 2 kişi yaşamını yitirdi. Efeler'den yola çıkan Muzaffer Aktürk yönetimindeki otomobil, virajı alamayıp direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç hızla yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazaya gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Aktürk ile Salih Has'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Mevlüt Has (90) ve Selahattin Has (82) yaralandı.
İHSAN KARATAŞ
İHSAN KARATAŞ
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