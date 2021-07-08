Hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan FETÖ’cü yakalandı

AYDIN'IN Çine ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö'nün Şevketiye Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü kıskıvrak yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

MURAT ŞENBAKLAVACI