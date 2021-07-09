"Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe ile başlayan ve kripto para borsasında faaliyet gösteren Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bine yakın kişiyi dolandırıp 2 milyar dolarlık vurgun yaparak yurt dışına kaçmasıyla devam eden bitcoin dolandırıcılığı bitmek bilmiyor.

Bitcoin dolandırıcılarına bir yenisi daha Aydın'da eklendi. Nazilli ilçesinde üniversiteyi bitirdikten sonra yatırım danışmanlığı ofisi açan Ahmet Yüzer, yurtdışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıttı.

'ÜRETİM YAPIYORUZ' DEDİ

Yüzer, tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin bitcoin makineleri ürettiğini, bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli'nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunan Yüzer, bu yolla güven sağladığı kişilerden para toplamaya başladı.

Vurgunlar "Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe ile başlamıştı

Aydın'ın yanı sıra ailesinin yaşadığı Bursa ve farklı illerden de vatandaşlardan para toplayan Yüzer, yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Nazilli ilçesinde bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

■ KAZIM YÖRÜKCE