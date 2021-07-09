Alkışladı diye kovdular

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Nazilli ziyaretinde alkışlayan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın görevine son verildi. Kendisinden bir savunma bile alınmadan görevine son verildiğini belirten Koçak ise duruma isyan etti. Koçak, "CHP'nin demokrasi anlayışı bu işte" diye konuştu.

Muharrem İnce

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Alınan bilgiye göre, Muharrem İnce 30 Haziran Çarşamba günü Nazilli'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret öncesinde İstasyon Meydanı'nda halka seslenen İnce'yi, bazı CHP'liler balkondan takip ettiler. Eski partilileri olan İnce'yi balkondan takip edenler arasında CHP Nazilli Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ta bulunuyordu. Koçak bir ara İnce'yi konuşmasından dolayı alkışlamaya başladı. Koçak'ın İnce'yi alkışlarken fotoğrafları yerel basına yansırken, parti yöneticileri ise anında harekete geçerek Koçak'ı görevden düşürdü.

Uğur Koçak'ın İnce'yi alkışlarken çekilen fotoğrafını gören parti yöneticileri, Koçak'ın görevine son verdi.

'BENİMLE GÖRÜŞMEDİLER'

Partideki görevine son verilen Koçak, "Muharrem İnce'nin yaptığı bir konuşma hoşuma gitti. Ben de bunun üzerine alkış yaptım. İnce'yi alkışladığım için benim partideki görevime son verdiler. Hiçbir savunma bile almadan, benimle görüşmeden bunu yaptılar. Partiden ihracım için disiplin kuruluna da sevk etmişler. Demokrasi diye övünen CHP'nin demokrasi anlayışı bu işte. Yıllardır görev yaptığım partinin gerçek yüzünü görmüş oldum" dedi.



'MALUM DAVRANIŞ' DEDİLER

KONUYA ilişkin konuşan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semra Uysal, "Uğur Koçak, malum davranışı nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılmıştır. Partimizle ilişkisine son verilmesi için Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir" dedi. Uysal, Koçak'a gerekli evrakların da gönderileceğini ifade etti.



'ASILSIZ HABER OLDUĞUNU SÖYLEMEM İSTENDİ'

İNCE'Yİ balkondan alkışladığı için görevden alınan İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Uğur Koçak'ın bu da yetmezmiş gibi CHP İlçe Başkanı Serdar Alptekin tarafından "Görevden alınmadım, kendim istifa ettim" demeye zorlandığı ortaya çıktı. Alptekin'in kendisine çıkan haberlerin asılsız olduğunu söylemesi için baskı yaptığını kaydeden Koçak, "Bu baskıya boyun eğmeyi kendime yediremedim. Olay sonrası Memleket Partisi'nden herkes arayıp geçmiş olsun dileğini iletti. Memleket Partisi'ne katılmaya karar verdim" dedi.

İhsan KARATAŞ