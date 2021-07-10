Haberler Aydın Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Polis, kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

10.07.2021, 08:41