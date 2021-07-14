Cinayet planını sevgilisiyle yapmış

Aydın'da ayrıldığı eşi Sinem Kaya'yı sokakta kovalayıp sığındığı kuaför salonunda müşterilerinin gözü önünde kurşun yağmuruna tutarak öldüren Dinçer Özden'in yasak aşkını açığa çıkardığı için cinayeti işlediği ortaya çıktı. Sanık Özden hakkında müebbet hapis cezası istenirken sevgilisi Gülizar K. ise cinayete teşvik suçundan yargılanacak.

Efeler ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, ayrıldığı eşi Sinem Kaya'yı öldürmek için ganyan bayisinde pusuya yatan Dinçer Özden, çöp atmak için dışarı çıkan eşini sokakta silahla kovalayıp sığındığı kuaför salonunda 7 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan Dinçer Özden, hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

'SENİ BEKLEYECEĞİM'

Sanık Dinçer Özden'in Sinem Kaya'yı başka bir kadınla olan ilişkisini açığa çıkardığı için öldürdüğü belirtildi. Telefonunda yapılan kriminal incelemede Whatsapp konuşmalarında Özden'in sevgilisi Gülizar K. ile cinayeti birlikte planladığı, Gülizar K'nin cinayetin ardından Dinçer Özden'e "Cezaevinden çıkana kadar seni bekleyeceğim" diye mesaj attığı belirlendi.

'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Sanık Dinçer Özden, cinayetle ilgili emniyette verdiği ifadede ise detayları anlattı. Görücü usulü ile evlendiği Sinem Kaya ile sürekli tartıştığını ve eşinin 3-4 kez evini terk ettiğini belirten Özden, "Çocuklarımı bir süredir göremiyordum. Çocuklarımı görmek için eski eşimin sokağına gittim. Sokakta Sinem'i gördüm. Yanına gidip kendisine, 'Gel senin evine gidelim. Büyüklerimizi çağırıp bu işi bitirelim' dedim. Benden korkup çığlık atmaya başladı. Ben de peşinden koştum. Silahı nasıl çektiğimi ve nasıl ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Eşimin peşinden işyerine girdim ve elimdeki silahı masaya koyup polise teslim oldum" dedi. Dinçer Özden ve tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen sevgilisi Gülizar K. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

'SİNEM YÜZÜNDEN EŞİMLE BOŞANDIM'

SİNEM Kaya cinayetini Dinçer Özden ile birlikte planladıkları iddia edilen Gülizar K. ise ifadesinde, "Oğlum, Dinçer Özden'in yanında çalışıyordu. Oğlumun alacağı nedeniyle Dinçer ile tanıştık. İlişki yaşadık. Dinçer ile aramızdaki ilişkiyi Sinem Kaya aileme anlattı. Bu yüzden eşimle boşandım. Ortada kalınca bana Dinçer sahip çıktı. Olay günü evimdeydim. Dinçer'e ne yaptığını sordum. Bana, 'Bulvarda dolaşıyorum' dedi. Ona eve dönmesini söyledim. Hiçbir zaman Dinçer'i Sinem'e karşı kışkırtmadım. Dinçer, Sinem'in kendisini tahrik ettiğini ve onu öldüreceğini söyledi. Ben yapmaması gerektiğini söyledim. Olayın gerçekleşmesinde herhangi bir etkim yok" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE