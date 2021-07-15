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Haberler Aydın Nazilli'de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Nazilli'de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangına 2 helikopter ile müdahale edilirken, yangında ayrıca 10 arazöz, iki su tankeri, 100'e yakın personel de görev yapıyor. Rüzgarın şiddeti ile büyüyen sarp arazideki yangın yakın bölgedeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Nazilli'de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor
İHA

15.07.2021, 18:43

Yangın, kırsal Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında bulunan tarım arazilerinin bulunduğu makilik alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ile müdahale edilirken, yangında ayrıca 10 arazöz, iki su tankeri, 100'e yakın personel de görev yapıyor.

Rüzgarın şiddeti ile büyüyen sarp arazideki yangın yakın bölgedeki ormanlık alana sıçrarken, ekiplerin söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

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