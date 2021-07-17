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Haberler Aydın Klima bomba gibi patladı, tüm ev yandı

Klima bomba gibi patladı, tüm ev yandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir apartmanın birinci katında çalışmakta olan klima bomba gibi patladı. Patlama sonucu çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Bu arda mahalledeki trafoda da patlama meydana geldi. İlçe merkezinde elektrikler kesildi.

Klima bomba gibi patladı, tüm ev yandı
İHA

17.07.2021, 20:17 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021, 20:18

Olay saat 18:00 sıralarında eski Belediye Evleri'nde meydana geldi. Eski Belediye Evleri'nin olduğu bölgedeki apartmanlarından birindeki çalışır durumda olduğu belirtilen klima bir anda bomba gibi patladı.

Bu sırada evin duvarı da yıkıldı. Patlama sesi ile birlikte evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ederek yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Bu sırada aynı mahalleyi besleyen elektrik trafosunda da patlama meydana geldi. Aşırı sıcak ve herkesin elektrikli soğutuculara yüklenmesi sonucu trafoda patlama meydana geldiği belirtildi.

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