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Haberler Aydın Veda paylaşımı ile ortadan kayboldu

Veda paylaşımı ile ortadan kayboldu

Veda paylaşımı ile ortadan kayboldu

17.7.2021

AYDIN'DA yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Er, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajının ardından ortadan kayboldu. Er, paylaşımında "Ben de çabalamıyorum artık. Yolu olmayan yoldayım. Geriye dönüp baktığımda ise, yarım kalan şeyler, sürekli hevesimin kursağımda kalması ve boşa çabalayan bir adam görüyorum. Son 3 yıl boyunca mutlu gibi davranmaktan yoruldum. Böyle davranmak kalbimi acıtıyor ve ben artık dayanamıyorum. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı. Oğullarının hayatından endişe eden aile, genci görebilecek vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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