  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 16.13'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
İHA

19.07.2021, 16:30 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021, 16:48

Son dakika... Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, yerin 10.68 kilometre derinliğinde saat 16.13'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Efeler ilçesi ve Aydın'ın doğu ilçelerinde hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.