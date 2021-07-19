Motorla gelip tüfekle pastaneye ateş açtı! Aydın'daki dehşet anları saniye saniye kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olay, Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yaşandı. Görüntülerde, iki kişi pastane içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ediyor. Tekme tokat birbirine giren gençlerin kavgasını çevrede erkekler olmasına rağmen bir kadın ayırıyor.

Kavga eden taraflardan biri hırsını alamayınca bir süre sonra bu defa elinde tüfek bir yakının kullandığı motosikletin arkasında tekrar olay yerine geliyor. Kavga ettiği şahsın tüfekle geldiğini gören diğer şahıs ise kurşunların hedefi olmaktan saniyelerle kurtuluyor.

Düğünde kavga ettiği husumetlisini öldürdü