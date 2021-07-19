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Haberler Aydın Seyir halindeyken yanan araç küle döndü

Seyir halindeyken yanan araç küle döndü

Aydın-İzmir karayolunda bir araç seyir halindeyken bir anda alev aldı, itfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, araç kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeyken yanan araç küle döndü
İHA

19.07.2021, 11:14

Olay, Aydın - İzmir karayolu üzerinde saat 09.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'den İzmir'e doğru seyahat eden M.A. idaresindeki 20 ADN 013 plakalı araç Söke Kavşağı'na yaklaştığı sırada araç bir anda alev aldı.

Hemen aracı sağa çeken M.A. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, alevler içinde kalan aracı kısa süre içerisinde söndürdü.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önlerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, araç kullanılmaz hale geldi.

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