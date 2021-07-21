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Aydın'da tatilciler trafikte yoğunluk oluşturuyor

Kurban Bayramı tatilini Aydın ve Muğla'daki turistlik ilçelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yolunda yoğunluğa neden oldu. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, aşırı yoğunluk nedeniyle saat 14.00'den itibaren araç trafiğine kapatıldı.