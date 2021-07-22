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Haberler Aydın Milli dağcı antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı

Milli dağcı antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli Dağcı olan Hesna Aslıhan Cengiz, antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla milli sporcu, mahsur kaldığı yerden indirildi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin milli sporcu Hesna Aslıhan Cengiz'i kurtarma operasyonu saniye saniye kaydedild

Milli dağcı antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı
İHA

22.07.2021, 16:18

Edinilen bilgiye göre, milli dağcı olan Hesna Aslıhan Cengiz, 1 ay sonra gerçekleşecek yarışmalara hazırlanmak için Kuşadası'nın Yavansu Mahallesi'ne geldi.

Dik bir dağa antrenman için çıkan Cengiz, burada mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Milli sporcu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla mahsur kaldığı dağdan indirildi.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin milli sporcu Hesna Aslıhan Cengiz'i kurtarma operasyonu saniye saniye kaydedildi.

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