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Haberler Aydın Efeler'de intihar girişimi! Çatıya çıktı yüzlerce kişi film gibi izledi

Efeler'de intihar girişimi! Çatıya çıktı yüzlerce kişi film gibi izledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. 7 katlı binanın çatısına çıkan şahıs intihar etmek istedi. Polisin büyük çabasıyla 45 dakika sonra ikna olan şahıs aşağıya indi. O anları ise caddede bulunan yüzlerce kişi film gibi takip etti.

Efeler'de intihar girişimi! Çatıya çıktı yüzlerce kişi film gibi izledi
İHA

26.07.2021, 22:37 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021, 22:39

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıkan H.Ş. isimli şahıs, aşağıya atlayacağını söyledi.

TRAFİK DURDU!

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı önlem alırken, meydana çıkan sokak ve caddeler araç trafiğine kapatıldı.

VATANDAŞLAR YAKINDAN TAKİP ETTİ

Polis ekipleri de H.Ş.'nin yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı. Bu esnada meydanda toplanan yüzlerce kişi, yaşananları film izler gibi izledi. Zaman zaman kendini aşağıya sarkıtan H.Ş. yürekleri ağızlara getirirken, bazı vatandaşlar da yaşanan hareketliliği cep telefonları ile anbean kayıt altına aldı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren ikna çabaları sonucu H.Ç. vatandaşların alkışları arasında çatıdan indirildi. H.Ş. işlemler için ekip otosu ile emniyete götürülürken, kent meydanında hayat normale döndü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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