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Haberler Aydın 16 yaşındaki Yağmur Tayhan nasıl öldü? Cesedi Didim'de boş arazide bulunmuştu

16 yaşındaki Yağmur Tayhan nasıl öldü? Cesedi Didim'de boş arazide bulunmuştu

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve boş arazide ölü bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın ilk tespitlere göre bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkarken, olayın şüpheli veya şüphelilerinin bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

16 yaşındaki Yağmur Tayhan nasıl öldü? Cesedi Didim'de boş arazide bulunmuştu
İHA

27.07.2021, 12:27

Son dakika. eEdinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri genç kızın bıçaklanarak öldürüldükten sonra arsaya bırakıldığı üzerinde duruyor.

Genç kızın kesim ölüm nedeninin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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