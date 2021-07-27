Berkay’ın acı sonu

Aydın-Muğla karayolu Bahçearası Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı. Korkunç kaza önceki akşam meydana geldi.

Çöğürlük Mahallesi'ndeki bir düğünden dönen Durmuş Öztürk (36) idaresindeki 09 LU 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek karşı yönden gelen Cüneyt Bilek (33) idaresindeki 34 CSS 574 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından can pazarı yaşanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 34 CSS 574 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Berkay Bilek'in (9) hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil sürücüsü Cüneyt Bilek, otomobilde yolcu konumunda bulunan Mevliye Bilek ( 32), Berat Bilek (7) ve Buğra Bilek (4) ile diğer aracın sürücüsü Durmuş Öztürk, yolcu İhsan Öztürk (66) ve Ela Öztürk (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Mehmet Berkay Bilek'in cenazesi ise Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MURAT ŞENBAKLAVACI