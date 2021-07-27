  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Polisler eve girince şok oldu! 15 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Polisler eve girince şok oldu! 15 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde acı bir olay yaşandı! 15 gündür haber alınamayan yaşlı kadının evinde pis kokular gelmeye başlayınca apartman sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kilitli kapıyı açarak yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Polisler eve girince şok oldu! 15 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

27.07.2021, 18:41

Olay Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1632 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Nurten Bayer'den komşuları 15 gündür haber alamadı. Apartmanı saran kötü kokudan şüphelenen Bayer'in komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daire kapısının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen polis ekipleri itfaiyeden destek istedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait sepetli araç ile eve balkondan giren polis ekipleri, yaşlı kadınının cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Bayer'in cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polisler eve girince şok oldu! 15 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.