Sapık komşu Yağmur'u öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde pazar günü 'alışverişe gidiyorum' diyerek kayıplara karışan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın, boş bir arsada çarşafa sarılıp çuvala konulmuş halde cesedi bulundu. Sırtından ve karnından aldığı 27 bıçak darbesiyle öldürülen genç kızın cesedinin bulunmasından iki saat sonra, cinayet masası dedektifleri Yağmur'u öldürenin, tacizden sabıkalı komşuları Nizam Cansızlar (53) olduğunu belirledi. Yakalandığında aşırı derecede alkollü olan gözü dönmüş cani, Yağmur'u evin çatısında öldürdüğünü itiraf ederek, "Psikolojim bozuldu. Onun için öldürdüm" dedi.

'BİR ARSADA CESET VAR'

Korkunç olay, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur Tayhan geçtiğimiz pazar günü ailesiyle birlikte gittikleri düğün evinden, çarşıya gideceğini söyleyerek ayrıldı. Saatler sonra kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 3 gündür aradıkları genç kızı "Bir arsada ceset var" ihbarı ile buldu. Polis ekipleri, olay yerine gittiklerinde 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Yağmur'un cinayete kurban gitmesinin ardından alarma geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, genç kızın cesedinin bulunmasından iki saat sonra katilini belirledi.

AİLENİN YANINA UĞRAMADI

Yağmur'un telefon sinyalinin en son tespit edildiği yerin, cesedin bulunduğu arsanın yanındaki 3 katlı binadan gelmesi, polisi cinayet zanlısı olarak komşusu Nizam Cansızlar'a götürdü. Çünkü Cansızlar ailenin tanıdığı ve sürekli olarak görüştüğü bir kişiydi. Samimi bir komşuluk ilişkisi olduğu halde genç kızın kaybolmasından sonra ortalarda görünmemiş, Didim'de herkes genç kızı ararken o ailenin yanına dahi uğramamıştı. Bu ayrıntıyı değerlendiren cinayet masası dedektifleri ayrıca talihsiz genç kızın son olarak cep telefonu sinyali ile Nizam Cansızlar'ın cep telefonu sinyalinin aynı yerde tespit edilmesiyle Cansızlar'ın üzerinde şüpheleri iyice yoğunlaştırdı. Yağmur'un kaybolduğu gün çekilen güvenlik kamerası görüntüleri de polisi Nazmi Cansızlar'a götüren bir başka önemli delil oldu.

ÇARŞAFLA SİLMEYE ÇALIŞMIŞ

Cansızlar'ın evin bahçesinde kan izleri olduğunu fark eden dedektifler izlerin evin içine doğru gittiğini de belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu.

CİNAYET TERASTA İŞLENMİŞ

Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi. Polis ekipleri, katil zanlısının kapalı olan cep telefonunu bir ara açmasıyla yerini tespit etti. Polisler Yağmur'u öldüren Cansızlar'ı Yeni Mahalle'de bulunan bir parkta uyurken yakaladı. Emniyete götürülen katil zanlısı ilk sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etti. İfadesinde "Psikolojim bozuktu. Onun için öldürdüm" dedi.

'ÖNCE DÖVDÜM, BAYILINCA DA TERASA ÇIKARIP ÖLDÜRDÜM'

KATİL kan donduran ifadesinde, Yağmur'u 'bir şey söyleyeceğim' diyerek eve çağırdığını, önce darp ettiğini, bayılınca evin terasına çıkararak defalarca bıçakladığını söyledi. Talihsiz kızı öldürdükten sonra da cesedi, bir çarşafa sarıp gece geç saatlerde evinin yan tarafındaki boş arsaya indirdiğini söyleyen katil, çarşafı alıp, çuvala koyduğu cesedi duvarın yanına bıraktığını itiraf etti. Katil, getirdiği kanlı çarşafı ise banyoda yıkadığını söyledi.

İHSAN KARATAŞ