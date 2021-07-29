Yağmur’a gelinlikli veda

AYDIN'IN Didim ilçesinde pazar gününden bu yana kayıp olarak aranırken önceki gün ölü bulunan 16 yaşındaki Yağmur dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Komşusu Nizam Cansızlar (53) tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen liseli Yağmur Tayhan'ın cenazesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

GENÇ KIZIN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

CENAZE aracının, evin önüne gelmesiyle anne Ayşe ve baba Mehmet Tayhan ile 12 yaşındaki oğulları Veysel Yiğit Tayhan sinir krizi geçirdi. Yağmur Tayhan'ın cenazesi burada alınan helallikten sonra Merkez Camii'ne getirildi. Tabutunun üzerine gelinlik konulan Yağmur'un cenazesi Denizköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

'BİRBİRİMİZİ BIÇAKLAYALIM' DEDİ

YAĞMUR toprağa verildiği sıralarda katili Nizami Cansızlar da savcı karşısına çıktı. Kendini haklı çıkarmak isteyen Cansızlar, Yağmur'un kendi isteğiyle evine geldiğini söyledi.

Cansızlar, "2 gün boyunca evde birlikte kaldık. Son gün bana 'Birbirimizi bıçaklayalım' dedi. Önce o benim ağzımı bantladı, ellerimi bağladı. Daha sonra da çözdü. Ardından ben onun ağzını bantlayıp, ellerini iple bağladım ve sonra karnına bıçağı soktum. Psikolojim çok bozuktu. Çarşafla akan kanı emdirdim. Sonra çarşafa sarıp, cesedi sürükleyerek dışarı götürdüm. Alkollü olduğum için de olayı tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

Yağmur'un hayattan koparan gözü dönmüş katil, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KIZIMIZIN HAYALLERİ VARDI'

BARBAROS Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan kızları Yağmur'un derslerinde çok başarılı olduğunu söyleyen ailesi, "Yağmurumuzun hayalleri vardı" diyerek cenazede gözyaşlarına boğuldu. Kızlarının kara kalem ile resim çizmeyi çok sevdiğini söyleyen Tayhan ailesi, Yağmur'un en büyük hayalinin başta moda tasarımcısı ya da kaymakam olmak olduğunu söylediler.

İHSAN KARATAŞ