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Haberler Aydın Aydın mavi kategorideki iller arasına girdi

Aydın mavi kategorideki iller arasına girdi

Aydın mavi kategorideki iller arasına girdi

30.7.2021

AYDIN'DA toplam aşı sayısı 1 milyon 260 bin 256 oldu. Aşılanma yüzdesi 75,2'ye ulaşarak maviye dönen Aydın'da 662 bin 396 birinci doz, 476 bin 824 ikinci doz aşılama yapıldı. Aydınlılara teşekkür eden Vali Hüseyin Aksoy, "Bu orana ulaşmamızı sağlayan başta sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçenlere ve aşı olanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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