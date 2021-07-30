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Haberler Aydın Aydın’da 250 bin liralık kaçak parfüm yakalandı

Aydın’da 250 bin liralık kaçak parfüm yakalandı

Aydın’da 250 bin liralık kaçak parfüm yakalandı

30.7.2021

AYDIN Söke Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sazlı Mahallesi'nde kaçak parfüm satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, önceki akşam belirlenen eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 bin 949 adet imitasyon parfüm, 1 adet şişe kapaklama aleti, barkot ve hologram ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan parfümleri sattığı öğrenilen Orhan Demir (47) gözaltına alındı ve hakkında işlem yapıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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