AYDIN Söke Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sazlı Mahallesi'nde kaçak parfüm satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, önceki akşam belirlenen eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 bin 949 adet imitasyon parfüm, 1 adet şişe kapaklama aleti, barkot ve hologram ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan parfümleri sattığı öğrenilen Orhan Demir (47) gözaltına alındı ve hakkında işlem yapıldı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da 250 bin liralık kaçak parfüm yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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