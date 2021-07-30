Aydın’da 250 bin liralık kaçak parfüm yakalandı

AYDIN Söke Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sazlı Mahallesi'nde kaçak parfüm satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, önceki akşam belirlenen eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 bin 949 adet imitasyon parfüm, 1 adet şişe kapaklama aleti, barkot ve hologram ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan parfümleri sattığı öğrenilen Orhan Demir (47) gözaltına alındı ve hakkında işlem yapıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE